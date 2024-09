Affari Tuoi, la citazione a sorpresa di De Martino: "Come dice sempre Amadeus"

03 settembre 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi accade l'impensabilie: Stefano De Martino, da gran signore, omaggia Amadeus. Nel corso della prima puntata di questa stagione andata in onda lunedì 2 settembre il conduttore ad un certo punto si è rivolto verso i due concorrenti, Edoardo e Monica esclamando: "Come direbbe il buon caro Amadeus, soldi sciuri!!". La frase è arrivata sul finale di puntata quando la coppia è rimasta con due pacchi rossi da aprire: quello da 100.000 euro e quello da 20.000 euro.

Proprio in zona cesarini i due concorrenti del Veneto hanno rifiutato un'offerta di 60.000 euro che avrebbe fatto vacillare chiunque. Una grandissima prova di coraggio che è stata premiata. Infatti Monica, seguendo il suo istinto, ha cambiato in extremis il pacco 7 per il 2 portandosi così tra le braccia il forziere con ben 100.000 euro.

Una partenza col botto per questa prima puntata di stagione che ha regalato un sorriso a una coppia che ha tenuto la barra dritta fino alla fine senza cedere alle sirene del dottore. Bottino quasi pieno e abbracci sui titoli di coda: questa da 100.000 euro già si candida a restare tra le più alte del 2024. Staremo a vedere cosa accadrà questa sera. Chissà, il record potrebbe già essere battuto...