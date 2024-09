Lady Gaga a Venezia in "mini dress a pois": come si presenta

Roberto Tortora 04 settembre 2024 a

a

a

Dopo aver inaugurato i giochi olimpici di Parigi, Lady Gaga non poteva mancare certo al Festival del Cinema di Venezia ed ha fatto, così, il suo ingresso trionfale in laguna, accompagnata dal fidanzato Michael Polansky. Felicissima e innamorata più che mai accanto al futuro marito. In bella mostra, ovviamente, il maestoso anello di fidanzamento all’anulare sinistro, mostrato con orgoglio e in una sorta di annuncio implicito delle sue prossime nozze. Full immersion di baci, abbracci e momenti romantici davanti alle telecamere, avide di lei. L’occasione è importante, c’è la prima di “Joker: Folie à Deux”, atteso per il 5 Settembre. Sfilerà sul Red Carpet accanto a Joaquin Phoenix.

Sei anni fa, in occasione della prima di “A Star Is Born” insieme a Bradley Cooper, aveva un look più semplice, ora è apparsa in modo decisamente più sofisticato, con un mini dress a pois firmato La Roxx dal fascino retrò (un po’ come a Parigi 2024). Un abito realizzato su misura per lei, come rivelato da “Io Donna”: un bustier con maniche lunghe e girocollo, una gonna corta e ben definita e una cintura in tinta che evidenzia il punto vita. L'outfit era completato da occhiali da sole scuri, collant grigi e scarpe décolleté di suede.

Caterina Balivo fa "venire giù" Venezia: ampio décolleté e spacco, abissal, sul red carpet sfila così | Guarda

Ma chi è Michael Polansky? Imprenditore della Silicon Valley, gestisce i vari enti di beneficenza e attività del co-fondatore di Facebook, Sean Parker. Ha 46 anni, otto anni più della pop star e attrice, solitamente molto più riservato e non avvezzo alle telecamere, anche se è stato ripreso più volte nei backstage. Per la prima volta ha posato all'ingresso dell'Hotel Cipriani e sul taxi boat, con uno sguardo innamorato e un sorriso timido. La speranza è di vederli insieme sul red carpet al fianco di Phoenix, arrivato anche lui in Laguna con la compagna Rooney Mara.