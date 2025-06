Venezia, Sara Kelany inchioda l'imam anti-Meloni: "Qui si rispettano le leggi italiane"

Venezia, oltre che dai compagnucci anti-Bezos, deve guardarsi bene anche dagli imam radicalizzati. Il Comune, con un'ordinanza, aveva chiuso la Moschea di via Piave. Il motivo? Era irregolare, ma soprattutto perché lì predicava l’Imam Arif Mahmud. Si tratta del capo dell'importante comunità dei bengalesi. Nonostante il provvedimento amministrativo, secondo il Tempo continuano a entrare indisturbati nell’ex supermercato in zona stazione di Venezia Mestre.

Perché l'imam in questione è un soggetto pericoloso? Per via delle frasi incresciose sulle donne e sulla nostra cultura. Arif Mahmud, dal canto suo, ha speso bellissime parole nei confronti di Giuseppe Conte, arrivando a dire che "l'Italia ha avuto un presidente così una volta nella storia". Discorso diverse invece per Giorgia Meloni: "Le persone sono prive di dolcezza se non ricevono educazione familiare". E per FdI: "Il partito di governo, di stampo post-fascista, che mantiene ancora nel proprio logo il simbolo della fiamma eterna sulla tomba di Benito Mussolini. Molti analisti ritengono che questo non sia un semplice richiamo storico, ma una dichiarazione implicita di rinascita del razzismo". Come se ciò non bastasse, l'imam ha lanciato anche una minaccia velata: "Se questa politica divisiva e carica di odio non viene fermata ora, l’Europa rischia di ritornare nell’oscurità del suo passato" e che "il comportamento di questi politici ricorda come alcuni allevatori producono gas dal letame. 'Nutrono' l’odio verso l’Islam per generare voti, sfruttando l’ignoranza di una parte della popolazione".