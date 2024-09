Antonello Venditti, altra gaffe: lo invitano al festival per cantanti disabili? "Non ci ha mai risposto"

04 settembre 2024 a

È passata una settimana, ma la polemica non si placa. Stiamo parlando della gaffe in cui è incappato il cantautore romano Antonello Venditti che nel corso del suo concerto a Barletta, a causa del buio e delle luci soffuse, ha offeso una giovane ragazza disabile.

A farlo finire su tutti i giornali questa volta è il rifiuto dell'artista di partecipare al festival per cantanti disabili, il Special Festival. In particolare, il cantante non avrebbe risposto all'invito del direttore artistico Beppe Stanco che ha confidato di aver provato a contattare l'artista diverse volte senza però ricevere risposta. "Per recuperare questa défaillance, che non ti appartiene, potresti partecipare alla nuova edizione di Special Festival e dimostrare la tua sensibilità nei confronti di queste persone straordinarie", ha spiegato il producer che non ricevendo un riscontro ha affidato il suo sfogo a Milano Today.

"Antonello non ha mai risposto, né tantomeno la sua social media manager. La cosa mi spiace particolarmente anche perché la notizia, con mio stupore, è rimbalzata parecchio in rete e sicuramente è arrivata alla loro attenzione. Mi spiace anche per i nostri ragazzi speciali che quando hanno letto l'appello si sono molto eccitati all'idea", ha raccontato. Il Festival si terrà il 1 dicembre a La Spezia e all'evento è stata invitata anche Cinzia, la ragazza disabile protagonista della vicenda con il cantante romano: "In realtà l'invito per Cinzia non è affatto per mancanza di risposta da parte di Antonello, ci avevamo già pensato dall'inizio. Abbiamo provato a cercarla ma non ci siamo ancora riusciti. Ci piacerebbe tanto che sia dei nostri l'1 dicembre a La Spezia per farle godere lo spettacolo e farle conoscere tutti gli artisti che parteciperanno e tutti i nostri ragazzi speciali. Sarà una grande festa", ha raccontato il direttore.

Stanco è intervenuto anche sulla proposta arrivata dal Codacons, che ha invitato il cantante a organizzare a Roma un concerto natalizio insieme a dei ragazzi disabili: "Ho letto la proposta, beh è venuta un bel po' dopo il nostro appello. Semmai potremmo fare una cosa insieme", ha commentato l'organizzatore che ha perfino lanciato una proposta al Codacons. "E se il Codacons ha bisogno di un direttore artistico - ha aggiunto al telefono - posso valutare una proposta. L'organizzazione sta andando avanti, chiaramente indipendentemente da Antonello Venditti - conclude il direttore artistico. Se vorrà essere dei nostri lo potrà decidere anche più avanti, ci mancherebbe altro. Il mio invito è sempre valido".