Affari Tuoi, Eleonora travolta dalle critiche: "Volevi fare la presuntuosa, non è vero che hai 28.000 euro"

L'ultima puntata di Affari Tuoi, andata in onda ieri sera, giovedì 5 settembre, ha avuto come protagonista assoluta Eleonora insieme ai suoi fratelli. Non ci sono precedenti nella storia del programma di un bancone così affollato. E così nel corso della serata le scelte di Eleonora sono state, in un certo senso pilotate, dai fratelli che avevano l'obiettivo, insieme alla sorella, di portare a casa un buon bottino per ridare vita a un casolare che piaceva tanto alla loro mamma.

Ma la partita, dopo un inizio in discesa, prende una rutta piega. E l'errore fatale di Eleonora arriva senza il consenso dei fratelli: la concorrente infatti ha riufiutato per ben due volte l'offerta del dottore che ammontava a 50.000 euro, dopo averne chiesti 110.000 quando c'erano ancor i 300.000 in gioco. Ma alla fine, a sorpresa, la concorrente ha accettato l'offerta più bassa del dottore, quella di 28.000 euro. Una cifra molto modesta che va un po' contro i propositi annunciati da Eleonora che ha dichiarato di essere lì per giocare fino in fondo. E così sui social è scoppiato un vero e proprio inferno: "28.000 euro in gettoni d’oro.

Tra oneri di cambio, tasse, iva e qualche altra cosa che non ricordo si porta netto a casa circa 16/17 mila e forse meno certo non li butti ma hai sempre detto che volevi giocare facendo la presuntuosa e alla fine ti sei allentata. Cagotto", ha affermato un utente su X. Altri hanno tuonato usando parole offensive: "Morti di fame che accettate 28.000 dopo aver rifiutato 50.000 euro". Infine c'è chi infierisce su Eleonora chiedendo ironicamente aiuto a De Martino: "Stefano dovresti spiegare che in realtà non sono 28mila € ma, essendo in gettoni d'oro il valore effettivo è di 19.600 euro".