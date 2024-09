Ornella Vanoni stronca Elly Schlein: "Non è preparata. Non c'era una donna con più corpo e sapienza?"

13 settembre 2024 a

Un'icona, Ornella Vanoni, dall'alto dei suoi 90 anni, meravigliosi 90 anni. E non ha alcuna intenzione di fermarsi: sta infatti per uscire il suo nuovo singolo, Perduto. E per l'occasione, ecco che la cantante milanese si confessa in una lunga, irriverente e appassionante intervista al Corriere della Sera , intervista firmata da Aldo Cazzullo.

La Vanoni spiega di voler decidere per se stessa, anche quando morire. Quando le chiedono se ha paura della morte, risponde: "No. Capirò quando sarà il momento di andarmene, quando sarò inutile alla vita e la vita sarà inutile a me. Non voglio fare come mia zia che ha vissuto fino a 107 anni: un tormento". Questo perché "aveva la mente lucida e il corpo infermo. Non riusciva a morire ed era disperata". Quando le ricordano che in Italia, però, non c'è l'eutanasia, l'artista replica: "Si trova sempre un modo per decidere quando e come andare via. Se non c'è, lo si inventa. Non ci sono forse i suicidi?".

Nell'intervista ripercorre la sua intera vita e carriera. Parla del primo amore, quello per Giorgio Strehler, spiega che con lui è finita "per i vizi, vari vizi". Parla di cocaina: "Se il tuo uomo tira cocaina, non puoi rimproverarlo ogni volta: o ti metti in pari o finisce tutto". Poi Gino Paoli, con cui ebbe un rapporto molto tormentato, quindi le battute, sferzanti: "L'unico che con il suo carisma si riuscito a mettermi in imbarazzo fu il cardinal Martini... altro che David Bowie". Confessa anche di essersi innamorata di una donna, "ma non mi piace il sesso femminile. Una tragedia".

"Non lo ho mai amato. Ecco perché lo sposai": Ornella Vanoni, la confessione sull'ex marito

Fanno scalpore anche le parole su Lucio Ardenzi, ex marito, un produttore. "Lui non l'ho mai amato". E perché lo ha sposato? "Perché pensavo che prima o poi ci si deve sposare. Avevo avuto la tisi. Subito dopo Strehler; ma non me l'ha attaccata lui, sia chiaro!. Ero vissuta per un anno e mezzo in montagna, vicino a Sestriere, con due cani, un lupo e un cocker. Un bel periodo: tornai che ero un fiore. Ma avevo bisogno di affetto, di abbracci", sospira.

Nell'intervista poi si parla di politica. E le risposte di Ornella Vanoni, per certi versi, sono sorprendenti. Come trova Giorgia Meloni? "Piccola. Carina. Preparata: fa politica con la Fiamma da quando era ragazzina. Ma non è riuscita a crearsi una squadra di livello", afferma. Il punto, però, è che poi le chiedono di Elly Schlein. E la stroncatura è nettissima, roboante: "Non è preparata, e mi dispiace. A sinistra non avevano una donna con più corpo, più sapienza, più cultura politica? La sinistra ce l'ha messa tutta a far votare la destra. Si sono davvero applicati", picchia durissimo.

"Mi ha guardato nelle mutandine. La vergogna...": la molestia subita da Ornella Vanoni

Insomma, Elly Schlein bocciata senza appello. E chissà cosa ne pensa Fabio Fazio, con cui ben presto si ritroverà a Che tempo che fa, nella nuova edizione al via su Nove, dove Ornella Vanoni è un'apprezzatissima presenza fissa. Quando le chiedono se tornerà in tv, infatti, risponde: "Certo! Con lui (Fazio, ndr) mi trovo benissimo. È una pacchia. Non ci sono copioni: mentre vado in macchina penso alle cose da dire", rivela una strepitosa Ornella Vanoni.