L'aria che tira, Sottocorona fulmina Parenzo: "Ma che significa?"

"Durante la pausa pubblicitaria Paolo Sottocorona mi ha guardato con sguardo insolitamente torvo". La colpa di David Parenzo? Aver usato una espressione spesso abusata quando si parla di clima impazzito: "Bomba d'acqua".

Momenti di gelo (perdonate l'ironia involontaria) a L'aria che tira, su La7. Il padrone di casa introduce l'angolo delle previsioni dando la parola al meteorologo della Rete, ed è subito spettacolo.

"Infatti con te non ci parlo", esordisce con una sonora risata Sottocorona. E Parenzo china il capo: "Accetto la tua reprimenda". Quindi via allo spiegone "scientifico-metodologico" dell'esperto: "In 10 secondi. Bomba d'acqua è un modo di dire che non ha una misura. Per me lo è, per te non lo è. Che significa?".

"Esiste - prosegue Sottocorona - il termine 'nubifragio', che ha dei numeri. Trenta millimetri di pioggia in un'ora o 50 millimetri in due ore sono un nubifragio, se è di meno non lo sono. Io immagino che anche tu David sia interessato al fatto che il tuo commercialista ti dice: 'Devi pagare una bomba di tasse'. Ti basta o vuoi sapere quante sono queste tasse?".

Parenzo scoppia a ridere: "Qua però caro Paolo entri nel vivo di un tema che mi sta molto a cuore". "A tutti immagino", "Eh ma a me particolarmente".