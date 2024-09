Affari Tuoi, "dopo tanta rogna": Valentina vince? Chi smaschera il dottore

14 settembre 2024 a

Valentina dall'Umbria è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera, venerdì 13 settembre, su Rai 1. Con lei il papà Mario. La sua partita, però, non è stata facilissima: all'inizio la concorrente ha fatto fuori quasi tutti i pacchi rossi, cioè quelli dal valore più alto. E alla fine le sono rimasti 5€, 50€, 500€, 10.000€ e 30.000€. Col tiro successivo, però, ha fatto fuori anche i 30mila. L'unica speranza, quindi, era quella dei 10mila.

Rimasta, alle battute finali della puntata, con 50 euro da una parte e 50mila dall'altra, la concorrente ha deciso di accettare l'offerta del dottore, il cambio del pacco. Una scelta che poi si è rivelata essere giusta. Nel suo nuovo pacco c'erano proprio i 10mila euro. Una cifra che, come Valentina stessa ha spiegato, le permetterà di andare con la figlia in vacanza in Egitto.

In molti, come al solito, hanno commentato su X la puntata della trasmissione condotta da Stefano De Martino. Qualcuno, per esempio, riferendosi all'offerta finale del dottore, ha scritto: "Chiaro che voleva aiutarla dopo tanta rogna...". Qualcun altro, viste le premesse, si è rallegrato di com'è finita la partita: "Dai almeno porta qualcosa a casa". Infine, c'è chi ha ironizzato sul suo desiderio di andare in Egitto: "E andiamo in Egitto beppe".