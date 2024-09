Chiara Ferragni, clamoroso: chi la "risuscita", primo contratto firmato dopo lo scandalo

16 settembre 2024 a

Nuova collaborazione per Chiara Ferragni dopo il pandoro-gate: l'imprenditrice digitale sarà ambassador di "Goa Organics", una start up che produce cosmetici vegani con sede a Barcellona. Si tratta, quindi, di un'azienda non italiana. A dare notizia dell'accordo è stata l'influencer stessa: oggi, lunedì 16 settembre, è volata in Spagna proprio per la presentazione della collaborazione con Goa Organics. "Un giorno speciale", ha scritto la Ferragni.

Per ora l'imprenditrice ha pubblicizzato il nuovo accordo commerciale solo sui social. In ogni caso, si starebbe muovendo con grande cautela. Anche perché nell'ultimo periodo i post pubblicitari da lei pubblicati non hanno riscosso successo. Tutto il contrario, anzi. Gli hater rispondevano spesso con insulti rivolti sia verso di lei che verso l'azienda con cui collaborava. Adesso, però, la Ferragni ha dalla sua una nuova squadra di comunicazione dopo l'addio del manager Fabio Damato. Una squadra che, per evitare gli errori del passato, probabilmente si muoverà con molta calma, con la speranza di riportare l'imprenditrice al successo di un tempo.

Gli ultimi mesi non sono stati affatto facili per l'influencer sia dal punto di vista privato, con la fine del matrimonio con Fedez, sia dal punto di vista lavorativo, con l'esplosione del caso del pandoro. Un caso che le è costato l'addio di diversi sponsor, da Safilo a Pantene e Nespresso, e la difficoltà a stringere nuovi accordi commerciali con altre aziende.