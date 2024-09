Paola Marella, clamoroso ai funerali: il gesto che spiega tutto su di lei

23 settembre 2024 a

L'ultimo saluto a quel sorriso gentile, quello di Paola Marella nella sua Brera. La chiesa di San Marco a Milano si è riempita alle 11 di lunedì 23 settembre, per i funerali della conduttrice tv morta a 61 anni per un tumore. Presenti alle esequie il marito e il figlio.

"La sua luce resta, non dimenticatela", ha detto il marito Domenico. In chiesa anche tanti amici e colleghi. Tra questi anche lo chef Alessandro Borghese, emozionato davanti alle telecamere: "Un'amica che se ne va", ha detto. Il funerale della conduttrice è stato accompagnato da lacrime e dagli applausi per ricordare la donna che ha trasformato in pop la professione dell'architetto unendola a quella dell'agente immobiliare capace di trasformare un appartamento nella casa dei sogni. Il tutto portando in tv l'arte del comprar casa. Ma il messaggio che più di ogni altro ha commosso i fan di Paola Marella è quello delle sue "ragazze social", Azzurra e Claudia: "Abbiamo condiviso chiacchiere, idee, pensieri e anche sogni. Abbiamo affrontato sfide, celebrato successi e trovato conforto nei momenti difficili. E anche in questi, il tuo sorriso non si è mai spento, la tua positività non ha mai vacillato. Hai vissuto la vita con una leggerezza che non è mai stata superficialità, ma una forza tranquilla, quella di trovare il bello anche nelle giornate più grigie".

E ancora: "Anche i social sono stati per te un luogo di leggerezza, mai un palcoscenico per costruirti un'immagine finta o per rincorrere consensi facili. Piuttosto, uno spazio dove ti sei sempre espressa liberamente, dove hai condiviso le tue passioni, raccontato con grazia e discrezione la tua vita privata, il tuo grande amore per la tua bellissima famiglia. E la cosa più bella è stata vedere come la tua community avesse percepito tutto questo. Qui si respirava un affetto sincero. Ti ammiravano per la tua innata eleganza e per quel sorriso allegro con cui riuscivi a trasmettere il buon umore ad ogni 'buongiorno'". Forse questa magia non svanirà mai...