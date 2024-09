Amadeus, Moretti e Saviano: a sinistra crollano anche gli Dei della cultura

26 settembre 2024 a

Tra temperatura reale e temperatura percepita si allarga ancora la forchetta, solo che qui non si tratta di meteorologia ma di cultura e spettacolo. Territori nei quali, praticamente lo diciamo ogni giorno, la sinistra regna indisturbata fin dal dopoguerra senza prevedere nessuna alternativa possibile: o noi o noi. Se si parla di festival letterari, di mostre d’arte e di cinema, di aule universitarie, la questione non è nemmeno in discussione. Diverso è, o comincia a essere, quando decide il pubblico televisivo, orizzontale, indefinibile, ibrido, che si sta abituando a scegliere ciò che vuole in un’offerta sempre più ampia e dettagliata.