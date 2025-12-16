Libero logo
Alessandra Moretti, revocata l'immunità all'eurodeputata del Pd: chi ha votato a favore

martedì 16 dicembre 2025
L'aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Con 497 voti a favore, 139 no e 15 astenuti l'Aula di Strasburgo ha approvato la decisione della commissione giuridica dell'Europarlamento di revocare l'immunità alla dem Alessandra Moretti presa il 3 dicembre. La posizione degli eurodeputati del Movimento 5 Stelle è a favore della revoca dell'immunità per entrambe le esponenti del Pd, Alessandra Moretti e Elisabetta Gualmini, che però è stata salvata dall'Aula (382 sì al mantenimento dell'immunità, 254 no e 19 astensioni). Lo si apprende da fonti del gruppo. 

"Sono certo che Alessandra Moretti dimostrerà la sua correttezza e trasparenza rispetto ai fatti contestati. Continua a pensare che già ora, dopo i chiarimenti prodotti, c'erano tutte le condizioni per tutelare di più le prerogative dei parlamentari ma ora nella fase che si apre ci sarà l'opportunità per verificare la sua estraneità. Intanto ora il suo impegno continuerà nel lavoro parlamentare, ha dichiarato Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo.

"Sono amareggiata perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto ai contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali". Lo ha affermata all'Ansa l'eurodeputata del Pd dopo la decisione del Parlamento europeo di revocare la sua immunità nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. "Spero di essere ascoltata in procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse", ha sottolineato, ringraziando il suo gruppo e "i tanti colleghi di ogni partito per il sostegno". "Continuerò a fare il mio lavoro a testa alta", ha aggiunto.

Andrea Muzzolon
