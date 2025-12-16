Affari Tuoi, atroce beffa per Giulia: un Natale rovinato?

È proprio Irene a iniziare nel migliore dei modi, pescando subito il pacco blu da 1 euro. La fortuna, però, non assiste Giulia al primo tiro: nel pacco scelto compaiono 50mila euro. "Ti lascio la parola che è meglio", afferma la concorrente, affidandosi all’intuito materno. Irene continua e trova un altro rosso, ma dal valore più contenuto: 20mila euro. I tre tiri successivi eliminano 75mila, 10 e 100mila euro, spingendo il Dottore a intervenire per la prima volta con una proposta di cambio. Giulia accetta, lascia il pacco numero 14 e sceglie il 17, suggerito dalla mamma. Subito dopo, il pacco ceduto viene aperto e rivela lo zero, il valore più basso in gioco. In studio scatta la festa e De Martino commenta soddisfatto: "Mamma Irene ha un bel fiuto per i pacchi blu".

Ancora qui, ancora nello studio di Affari Tuoi, il regno dei pacchi e di Stefano De Martino , il gioco in onda ogni sera su Rai 1 laddove si sfida la sorte. La puntata in questione è quella proposta sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini nella serata di lunedì 15 dicembre. Una puntata ricca di tensione e momenti imprevedibili. A misurarsi con la dea bendata tocca a Giulia , concorrente in rappresentanza del Trentino Alto Adige . Lavora come segretaria in una televisione locale di Trento ed è mamma del piccolo Vittorio, di appena nove mesi. Al suo fianco, pronta a sostenerla nelle decisioni più delicate, c’è mamma Irene, impiegata in banca. Ripercorriamo insieme la sua partita.

La serie positiva prosegue con altri pacchi senza conseguenze importanti, tanto da spingere il Dottore a farsi avanti con la prima offerta in denaro: "La prima offerta della serata è di 25mila euro". Giulia non ha dubbi: "Sono sicuramente tanti soldi ma non ci penso nemmeno, rifiutiamo". L’assegno viene strappato e la partita continua. Dopo l’eliminazione dei 200mila euro arriva Gennarino a riportare leggerezza, ma poco dopo il telefono squilla di nuovo: "Un tiro e un’offerta ancora di 25mila euro". Anche questa proposta viene rifiutata in pochi istanti. Eliminati i 20 euro, arriva un terzo assegno da 25mila euro che subisce la stessa sorte. De Martino sottolinea il ruolo decisivo della madre: "La mamma è sempre la mamma, hai fatto bene a fidarti". A quel punto Giulia resta in gioco con un solo pacco blu e quattro rossi, incluso il premio massimo da 300mila euro.

Il Dottore alza l’offerta a 30mila euro, ma la concorrente non si lascia tentare e rifiuta ancora. Subito dopo, però, arriva il colpo più duro: nel pacco scelto compaiono proprio i 300mila euro, che escono definitivamente dal gioco. Dopo l’eliminazione del pacco nero da 20mila euro e di altri due rossi, si arriva alla fase conclusiva con soli due pacchi rimasti: uno contiene 5 euro, l’altro 30mila. Giulia chiarisce la sua posizione: "Premetto che non avrei accettato nessuna offerta". Dopo aver pescato la carta del cambio, decide di restare fedele al pacco 17, sperando di aver conservato il rosso.