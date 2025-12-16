Libero logo
Chi vuol essere milionario: vinci un milione? Quanto ti resta in tasca davvero

di
martedì 16 dicembre 2025
Chi vuol essere milionario: vinci un milione? Quanto ti resta in tasca davvero

L'Eredità, Affari Tuoi, Chi vuol essere milionario e chi più ne ha più ne metta. Tantissimi concorsi a premio e, alle volte, anche qualche fortunato che si porta a casa un bel montepremi. Si, ma in soldoni, quanto si intascano concretamente? Le vincite a quiz e giochi a premi trasmessi in televisione in Italia sono soggette a una ritenuta alla fonte del 20%, come imposta sostitutiva. Tradotto: la rete tv trattiene in automatico il 20% della vincita prima di consegnarla al concorrente. Perciò, lui o lei non dovrà pagare in prima persona le tasse. Esempio: su un montepremi da un milione di euro (lordi), la ritenuta fiscale sarebbe di 200 mila euro e la cifra destinata al vincitore di 800 mila euro.

Tra l'altro secondo la legge italiana, i programma tv non possono consegnare premi in denaro perché sennò sarebbero assimilati al gioco d'azzardo. Quindi si paga in gettoni d'oro. In questo caso si applica una seconda tassazione: l’Iva al 22% sull’acquisto dell’oro, anch’essa applicata prima della consegna del premio e quindi anche della conversione in denaro, oltre che le commissioni per il trasporto dei gettoni. Esempio: riprendendo gli 800 mila euro di cui sopra, rimarrebbero 624mla euro.

Ma non è ancora finita. I gettoni d'oro devono essere riconvertiti in denaro. Il tasso esatto, però, non è possibile calcolarlo. Tuttavia, se ipotizziamo che sia intorno al 5%, la cifra reale del premio scenderebbe a 592.800 euro. Quasi la metà rispetto al montepremi del gioco tv.

