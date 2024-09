Affari Tuoi, Ornella fuori di seno? Giuseppe interviene: cosa è successo davanti a De Martino

26 settembre 2024 a

Giuseppe e Ornella sono i protagonisti assoluti della puntata di Affari Tuoi di giovedì 26 settembre. I due concorrenti hanno giocato la partita perfetta. Senza alcuna sbavatura hanno fatto fuori tutti i pacchi blu e hanno rifiutato offerte pesantissime che sono andate dai 54.000 fino ai 250.000 offerti dal dottore quando in gioco erano rimasti solo il pacco da 200.000 e quello da 300.000. Una tenacia e un coraggio, quelli di Ornella, che sono stati premiati con la vittoria più pesante di queste stagione. A regalare questo sogno a Ornella è stato il pacco numero 8, il pacco che rappresenta, come ha detto la concorrente, l'infinito.

Infatti Ornella ha sul braccio un tatuaggio con la "V" di Viola, sua figlia, che si intreccia con un 8 capovolto, il simbolo dell'infinito. Ma mentre la concorrente era impegnata a rifiutare un'offerta da 90.000 euro (tra le più alte mai fatte ad Affari Tuoi), qualcosa deve essere andato per il verso storto. Una spallina malandrina è andata giù e prontamente il marito, Giuseppe, le ha ricordato di darsi una aggiustata per evitare l'irreparabile in tv. Ornella ha subito provveduto senza dare nell'occhio e ha proseguito al sua partita mettendo le mani sul bottino da capogiro...