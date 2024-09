Affari Tuoi, il folle sospetto su Alice dalla Toscana: "Avete capito perché ha vinto 100.000 euro"

28 settembre 2024 a

Mai scelta fu più felice. Ad Affari Tuoi Alice sbanca alla Regione fortunata. La concorrente della Toscana, nella puntata andata in onda venerdì 27 settembre, ha centrato il maxi premio al primo colpo scegliendo la Puglia. Una vittoria incredibile che segue quella di Ornella, la concorrente palermitana che si è portata a casa ben 300.000 euro facendo registrare già il record stagionale per la gestione Stefano De Martino.

E proprio il conduttore, dopo un'altra pesantissima vincita, scherzando in studio proprio con Ornella aveva detto: "Ragazzi, io vi saluto perché non so se domani ci sarò". Il riferimento è alle grosse vincite che sono arrivate proprio da quando De Martino è alla guida del programma. Vincite che si sono confermate nelle ultime due puntate. ma sui social il dibattito adesso si infiamma: "Raga ma non è possibile stanno vincendo tutte le sere persino con la regione fortunata. In dieci giorni hanno vinto più che in tutta la gestione Amadeus. Boh mi sembra surreale a breve fallisce la Rai", ha scritto un utente su X. Da qui si è acceso il dibattito con teorie strampalate: "Sono puntate registrate ..non ci vuole molto a capire che stanno mandando in onda le puntate dove vincono per fidelizzare … dai che ci arrivate", aggiunge un altro utente. Infine c'è chi versa veleno: "Tutti soldi delle nostre tasse , che vergogna. E poi mi sembra impossibile che ci siano tutte queste vincite".