Ballando con le stelle, Lucarelli: "I carabinieri, casino all'auditorium", cos'è successo

Puntata molto movimentata quella di Ballando con le Stelle. Il debutto della nuova stagione, partita ieri sera, sabato 28 settembre, è stato col botto. Infatti, negli attimi che hanno preceduto lo spettacolo, Selvaggia Lucarelli ha condiviso alcune stories che hanno raccontato una scena surreale che si è consumata fuori dallo studio, dietro le quinte.

Un gruppo di uomini vestiti come i Cugini di Campagna si aggiravano per i corridoi con alcune valigie sospette. "Casino all'auditorium: ci sono dei finti Cugini di Campagna che sono entrati con dei valigioni", ha scritto la giornalista sui social. "Valigioni abbandonati nei bagni dell'auditorium. Ora, polizia e carabinieri li stanno schedando", ha poi aggiunto.

A svelare il mistero è stato Domenico Marocchi, inviato de La Volta Buona: "Stavano per chiamare gli artificieri per far brillare i valigioni abbandonati, poi rivelatisi pieni di parrucche, zeppe e paillettes... Vi immaginate prima puntata sospesa per finti Cugini". Insomma, i momenti di paura e di apprensioni sono passati in fretta. Resta però un interrogativo: cosa volevano fare i finti Cugini di Campagna? Sostituire quelli veri in gara a Ballando? Per fortuna l'intervento della sicurezza ha evitato il peggio o magari una irruzione sul palco durante la prima puntata...

