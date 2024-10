L'Aria che tira, Alan Friedman: "Gli occhiali della Boccia": come si presenta in studio

07 ottobre 2024 a

"Ecco Alan Friedman, in libreria con 'La fine dell'impero americano. Guida al nuovo disordine mondiale'. Occasionalmente in studio, in una pausa tra Ballando con le Stelle e l'America": David Parenzo ha accolto così il suo ospite a L'Aria che tira su La7. Poi ha scherzato con lui dicendo: "Ti vedo in grande forma, facci vedere un attimo gli occhiali". "Questi sono gli occhiali della Boccia", ha risposto con ironia il giornalista, riferendosi agli occhiali con cui l'imprenditrice di Pompei aveva fatto foto e video all'interno dei locali di Montecitorio. La donna aveva chiarito che si trattava di video di prova e che era chiaro a tutti che stesse filmando perché mentre registrava un video si accendeva un led ben visibile sugli occhiali.

"Non voglio fare aggiotaggio - ha continuato scherzosamente Friedman - sono dei nuovi Reyban fatti con Google Meta. Io sto registrando Augusto Minzolini e Maria Teresa Meli (gli altri due ospiti del talk). In questo momento io spengo qui, c'è un'app, spingo il bottone e viene fuori il video". Una spiegazione che ha lasciato di sasso il conduttore, che ha chiosato: "Quindi tu adesso giri abitualmente con questi occhiali? Attenzione, chi incontra per strada Alan Friedman, oltre a chiedergli conto del suo libro, taccia".

