Gerry Scotti, il dramma dei genitori: "Morti entrambi in un giorno, senza un'avvisaglia"

09 ottobre 2024 a

a

a

Gerry Scotti è uno dei volti pià noti della televisione italiana. Da una vita padrone incontrastato dei quiz show delle reti Mediaset, lo showman milanese ha iniziato la sua carriera nelle vesti di conduttore radiofonico. E da lì si è fatto strada fino al mondo dello spettacolo. In programmi come Passaparola, Chi vuol essere milionario?, La Corrida e ora con Io Canto Generation - che questa sera, mercoledì 9 ottobre fa il suo esordio in tv -, Gerry Scotti ha saputo entrare nelle case degli italiani dalla porta principale. Quella della risata, dell'intrattenimento, del calore umano.

In molti conoscono la "vita pubblica" di Gerry Scotti. Ma solo alcuni sono a conoscenza della sua sfera privata. Gerry Scotti Per esempio, di quando rimase orfano. "Mia mamma e mio papà sono morti entrambi in un giorno (in anni diversi, ndr), senza un’avvisaglia, senza una malattia, senza dare il tempo di preoccuparsi o di capire cosa fare. - aveva raccontato a Silvia Toffanin - Mia madre aveva 67 anni, era molto giovane. Mio padre se n’è andato quattro anni più tardi. Li ho salutati tutti e due la sera prima e il giorno dopo non c’erano più. Lì scopri che tu sei una pallina del pallottoliere: non provate a fare i calcoli con la vita, perché all’improvviso arriva qualcuno, scuote il pallottoliere e - ha aggiunto - voi non siete più nessuno".

"Non conviene dare la soluzione": il caso dello "spicchio" maledetto alla Ruota della Fortuna

Ma Gerry può comunque contare su una bella famiglia allargata. Nel 1991 ha sposato Patrizia Grosso, che lo ha reso papà di Edoardo, nato nel 1992 e oggi ha 30 anni. Dal 2011 è legato all'architetto Gabriella Perino. Nel 2020 e nel 2023 è diventato nonno, dal momento che il figlio Edoardo ha avuto due bambini.