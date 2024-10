One Direction, Liam Payne "scaricato dalla casa discografica": pochi giorni prima di morire...

18 ottobre 2024 a

Liam Payne sarebbe stato scaricato dalla sua etichetta discografica pochi giorni prima della sua tragica morte. Il Daily Mail ha riportato che l'ex membro dei One Direction stava attraversando un periodo difficile dal punto di vista lavorativo. "Tra tutti i ragazzi degni One Direction, Liam era musicalmente sulla strada sbagliata", si legge nel quotidiano inglese.

Nonostante il disguido lavorativo, la Universal Music Group - la sua etichetta discografica - ha voluto esprimere il suo cordoglio con un piccolo tributo social. "Siamo devastati dalla scomparsa di Liam Payne - si legge nel post social -. La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica e gli innumerevoli fan che ha ispirato e che lo hanno adorato. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari". Anche i suoi ex compagni si sono spesi pubblicamente per condividere il dolore per la loro perdita. "Siamo completamente devastati dalla notizia della morte di Liam - ha scritto il gruppo sui social -. Ci mancherà terribilmente. Ti amiamo Liam".

Dopo lo scioglimento della band, Liam aveva firmato un contratto da solista. Ma la sua carriera non è mai riuscita a decollare del tutto. Così la Universal ha prima rimandato e poi congelato l'uscita del secondo album dell'artista. Tutto questo sarebbe successo però prima dell'ipotetico abbandono ufficiale, di cui parla il Daily. Anche l’addetto stampa del cantante si sarebbe dimesso all’inizio di questo mese, lasciandolo senza alcun rappresentante media.