Angelina Mango, annullati tour italiano ed europeo: "Devo prendermi cura di me"

Ore di grande apprensione per Angelina Mango: il tour italiano e quello europeo in programma per questo autunno sono stati cancellati per motivi di salute. Un lungo stop che ovviamente proeccupa i fan. E non solo.

"Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore - ha premesso l'artista e vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo -. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l'affetto che so che riceverò in questi giorni", ha fatto sapere la Mango confermando lo stop.

La cantante lucana lo ha scritto il messaggio di suo pugno su un foglio bianco datato 23 ottobre 2024, una pagina poi fotografata e condivisa sui social. Già nelle scorse settimane erano state annullate delle esibizioni, ma ora arriva lo stop totale, molto lungo.

Tra gli eventi annullati già in precedenza quello del 16 ottobre all'Eremo di Molfetta, poi prima del definitivo annullamento riprogrammato al 19 novembre. Quindi otto date italiane (Napoli, Molfetta, Nonantola, Firenze, Padova, Venaria Reale e un doppio appuntamento a Milano), che erano già tutte sold out, oltre alle altre otto date europee (Monaco, Colonia, Bruxelles, Francoforte, Londra, Madrid, Barcellona e Parigi).