Striscia la Notizia, sfregio di Totti a Staffelli: abbandona il Tapiro per strada

Tapiro d’oro a Francesco Totti, beccato dai fotografi di Gente giorni fa mentre usciva da un hotel capitolino con la giornalista Marialuisa Jacobelli. Di ritorno da Miami con la compagna, Noemi Bocchi, l’ex capitano della Roma è stato intercettato poche ore fa in aeroporto da Valerio Staffelli. Sorriso forzato e zero voglia di parlare, Totti ha risposto visibilmente infastidito sulla presunta liaison con Jacobelli: "Voi sapete tutto meglio di me. E comunque io non prendo più Tapiri".

Più cordiale la Bocchi, che alla domanda di Staffelli su come il suo compagno abbia giustificato le foto uscite ha risposto: "Non ne ha avuto bisogno". Poi è salita in auto con il Tapiro d’oro. Ma, a sorpresa, Totti ha aperto lo sportello e lo ha lasciato in strada, poco prima che l’auto abbandonasse l’aeroporto. Uno sfregio contro Valerio Staffelli. E le cose a quanto pare non sono andate meglio con Johnny Depp braccato invece da Enrico Lucci. L'ex Iene è sbarcato alla Festa del Cinema di Roma e ha beccato l’attore.

E viste le imminenti elezioni americane, non si è fatto scappare l’occasione di domandargli chi preferisce tra Donald Trump e Kamala Harris. Nell’esilarante filmato in onda stasera a Striscia la notizia, la star hollywoodiana - una delle poche che ancora non si è espressa sulle elezioni Usa 2024 - fa di tutto per defilarsi dall’inviato del tg satirico che non lo molla un attimo.