Oasis, choc in vista della reunion: "50mila biglietti cancellati". Chi resta senza tagliando

Pessime notizie per alcuni, ottime per altri: 50mila biglietti per il tour di reunion degli Oasis saranno rimessi in vendita (questa è la buona notizia) perché altrettanti saranno cancellati dopo essere stati venduti sui circuiti di secondary ticketing (e questa è quella cattiva).

I promotori del tour della band, Live Nation e SJM, hanno detto alla Bbc che tutti i biglietti invalidati saranno resi nuovamente disponibili tramite il venditore ufficiale, Ticketmaster, al valore nominale. Più di 10 milioni di fan da 158 paesi si sono messi in coda per uno dei 1,4 milioni di biglietti messi in vendita ad agosto, quando gli Oasis hanno annunciato il loro tour nel Regno Unito. Nel giro di poche ore, migliaia di biglietti sono apparsi sui siti di rivendita a prezzi gonfiati nonostante le condizioni di acquisto specificassero che gli unici canali autorizzati erano Ticketmaster o il partner di rivendita, Twickets.

La mossa è stata decisa per combattere i prezzi gonfiati e il bagarinaggio. Live Nation e SJM hanno detto che i fan che ritengono di aver avuto i loro biglietti annullati per errore potranno parlare con l'agente di biglietteria competente per far esaminare il loro caso. Un portavoce dell'azienda ha specificato che solo il 4% dei biglietti è finito sui siti di rivendita, contro picchi del 20% registrati per altri grandi tour.

Nonostante le cancellazioni, la principale società di secondary ticketing, Viagogo, continuerà a vendere biglietti per il tour. Matt Drew, dirigente dell'azienda, ha detto alla Bbc che "il 2% dei biglietti degli Oasis è su Viagogo e Stubhub". "Continueremo a venderli nel modo in cui l'ente regolatore ci dice di poterlo fare. Stiamo soddisfacendo una chiara esigenza del consumatore, continueremo a farlo su questa base", ha spiegato.

La rivendita di biglietti nel Regno Unito è legale a condizione che siano acquistati legittimamente e ci sono leggi in vigore per proteggere i consumatori. Sui siti di secondary ticketing ci sono stati casi clamorosi come quello di un commerciante delle Hawaii che ha venduto 27 biglietti per gli Oasis a 953 euro ciascuno, un altro in Brasile che ha offerto fino a 10 biglietti per ogni concerto del tour; così come venditori a Dubai, nei Paesi Bassi, in Spagna, in Germania e in Ucraina. Un biglietto su Viagogo è in offerta a 13.225 euro e un altro su StubHub a 1243.000 euro. Ticketmaster ha affermato che il giorno della vendita degli Oasis, ha bloccato 250 milioni di azioni sospette. Live Nation e SJM hanno affermato che continueranno a monitorare i siti secondari e che i risultati saranno trasmessi alle forze dell'ordine.

I fratelli Noel e Liam Gallagher torneranno a esibirsi insieme in pubblico per la prima volta dal 2009 a Cardiff il 4 luglio 2025, per poi suonare a Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino. Il tour poi si sposterà negli Stati Uniti, in Giappone e Messico. Il mese scorso gli Oasis hanno annunciato che abbandoneranno il meccanismo dei prezzi dinamici per la tappa americana del loro tour. Si tratta di un sistema che aumenta il prezzo dei biglietti dei concerti nei periodi di alta richiesta. Quando le date degli Oasis nel Regno Unito sono state messe in vendita, ad alcuni fan sono stati addebitati più di 400 euro per biglietti che avevano un valore nominale iniziale di 180. La band ha dovuto affrontare una forte reazione negativa e l'autorità di regolamentazione della concorrenza del Regno Unito ha avviato un'indagine per verificare se Ticketmaster abbia violato la legge sulla tutela dei consumatori. In una dichiarazione che annunciava le date negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, i manager del gruppo hanno detto di rinunciare ai prezzi dinamici per "evitare che si ripetano i problemi" affrontati dai fan nel Regno Unito e in Irlanda.