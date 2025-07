Oasis, subito ombre sulla reunion: cosa potrebbe accadere

Di questi tempi parlare di tregue armate in uno show musicale parrebbe quasi offensivo. Ma non ci viene in mente nient’altro a proposito dell’evento dell’anno che andrà in scena venerdì sera al Principality Stadium di Cardiff, la cattedrale del calcio gallese laddove, nel 2017, la Juventus perse in modo ignominioso la finale di Champions League contro il Real di CR7. Ovviamente stiamo parlando della reunion annunciata da mesi degli Oasis: i fratelli-coltelli Noel e Liam Gallagher hanno deciso, dopo essersi odiati e offesi per anni, di tornare sul palco. Non per amore o per desiderio recondito di far tornare in vita l’epico duetto ma per un altro ben più banale e terreno motivo: non per soldi ma per denaro, per citare un vecchio film. I due Gallagher, secondo una fantasiosa versione riuniti per l’occasione dalla mamma (sic...), suoneranno le loro hit più celebri in uno show pop-rock della durata di due ore e quindici minuti. Gli Oasis cominceranno a suonare alle 20.15 (le 21.15, ora italiana) e alle 22.30 scatterà il coprifuoco allo stadio.

INTROITI

Perché non per soldi per denaro, dicevamo? Ad esempio per gli introiti pazzeschi derivati dai biglietti venduti negli ultimi dieci mesi visto che l’annuncio della pace armata fra i due e del tour mondiale Oasis 2025 ha generato la vendita di 1.4 milioni di ticket. Considerando una spesa che varia, a seconda dei settori degli stadi, dalle 70 alle 500 sterline (l’equivalente di 80-600 euro) e aggiungendo diritti vari e merchandising, i due Gallagher si metteranno in tasca alla fine del tour qualcosa come 100 milioni di euro a testa. Non di meno. Seguiranno cd e dvd. Con l’Adidas che ha realizzato la collezione Original Forever a loro dedicata e in edizione limitata: Considerando che gli Oasis non esistevano da 16 anni, una pace armata decisamente redditizia per i due fratelli rissosi.

L’anno d’oro di questa band fu il 1997 ed è stata ricordata così dal loro primo fan italiano, Cesare Cremonini: «Avevo 17 anni allora, andai a Milano per un concerto degli Oasis. A fine show Noel lanciò il plettro che cadde miracolosamente nel palmo della mia mano. Strinsi il pugno, lo guardai e pensai: un segno premonitore?».