Checco Zalone licenzia in tronco l'ex moglie: con Mariangela Eboli è finita in disgrazia

30 ottobre 2024 a

a

a

E' finita in disgrazia tra Checco Zalone e la moglie, Mariangela Eboli. Anzi, ormai ex moglie da alcune settimane. La notizia del divorzio tra il popolare comico pugliese e la storica compagna di vita, madre delle sue due figlie, era stata uno dei gossip della scorsa estate, piombata a sorpresa nelle redazioni. La coppia, infatti, era da sempre giudicata una delle più stabili e solide dello showbusiness italiano, rimasta sempre lontanissima da indiscrezioni e pettegolezzi

La rottura sentimentale ha avuto come spiacevole strascico la fine del rapporto lavorativo tra i due ex coniugi. Zalone, infatti, ha licenziato in tronco la Eboli, senza preavviso: alla ex moglie è stato infatti revocato il ruolo di amministratore unico della Mlz, la società che gestisce e organizza gli spettacoli del comico. Sono stati Zalone (al secolo Luca Pasquale Medici, proprietario al 95%) e sua madre, Antonietta Capobianco (che controlla il restante 5%), a convocare l'assemblea ordinaria della società.

"Derubato pure delle mutande". Checco Zalone-choc: cosa è successo a Padova

Mamma e figlio hanno concordato nel revocare l'incarico alla Eboli, con riferimento al terzo comma dell'art. 2383 del Codice Civile. "L'assemblea all'unanimità delibera di revocare con effetto immediato l'amministratore unico Sig.ra Eboli Mariangela e di corrispondere, a titolo di indennità per mancato preavviso, il compenso mensile di € 5.000,00 (cinquemila) netti per sei mensilità", recita il verbale della seduta. Sul conto corrente della Eboli pioveranno così 30mila euro, e poi tanti saluti. Forse, è il caso di dirlo, l'ex signora Zalone/Medici sarà caduta... dalle nubi.