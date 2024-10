Chiara Ferragni, un look estremo a Madrid: ecco come si è presentata

31 ottobre 2024 a

Un look sexy e scintillante per Chiara Ferragni a Madrid. L'imprenditrice digitale è volata in Spagna per ritirare il premio come icona della moda internazionale. Poche ore prima di salire sul palco, l'influencer era stata paparazzata con Giovanni Tronchetti Provera, con cui si dice abbia un flirt. La sua permanenza nella capitale spagnola, comunque, è stata di sole 24 ore: la Ferragni è salita sul palco e ha parlato al pubblico conquistando solo applausi.

Per l'occasione l'imprenditrice ha scelto di indossare un abito con décolleté e spacco sulle gambe, mentre i capelli erano raccolti in uno chignon. “Muchas gracias”, ha detto una volta salita sul palco. Poi è passata all'inglese. “Sono volata a Madrid per 24 ore, invitata da Vanitatis a ricevere il premio come icona della moda internazionale e voglio ringraziare Nacho Gay, tutto il team Vanitatis e la Spagna per avermi sempre fatto sentire così accolta e amata. Madrid sta diventando davvero una seconda casa e io amo trascorrere il mio tempo lì”, ha scritto nel post con le foto della serata a corredo. Tanti i commenti dei fan, che hanno risposto facendole dei complimenti e postando dei cuori.