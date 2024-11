Francesca De André beve detersivo pensando che sia yogurt: ricoverata in ospedale

02 novembre 2024 a

a

a

Tragedia sfiorata per Francesca De André. L'ex gieffina è stata ricoverata in ospedale per aver ingerito per sbaglio detersivo in polvere scambiandolo per yogurt. È stata la stessa influencer a raccontare l'accaduto sui social network. Nelle scorse ore aveva condiviso sui suoi profili un post, nel quale si è mostrata nel letto del pronto soccorso.

Francesca De André era a Milano a casa sua insieme ad alcuni amici quando si è consumato il fatto. "A casa sereni e tu scambi il bicchiere lasciato lì per sbaglio di detersivo per yogurt. Ho rischiato la morte oggi", ha spiegato la figlia d De André. "Forse anche chi si è preoccupato per me quando mi ha vista e sentita stare male e urlare per il dolore delle corrosioni interne ed essere costretta a correre in ospedale", ha poi aggiunto.

Su Instagram l'ex gieffina non è entrata nei particolari dell'incidente domestico e non ha rivelato il motivo per il quale il detersivo, ingerito per sbaglio, si trovava in un bicchiere, ma ha confessato che il sapone ingerito avrebbe potuto perforarle gli organi interni. "Il detersivo ha rischiato di perforarmi fegato, appendice, stomaco, l'intestino. Per non parlare degli apparati respiratori e gastrointestinali corrosi", ha proseguito Francesca nel suo post, concludendo con un monito: "Mi sento di dire state attenti… soprattutto ai bambini e gli animali che posano averne accesso… é un attimo. Ora siamo qui, dopo non si sa". Nei commenti al post i fan le hanno manifestato tutto il loro affetto e supporto, ma non è mancata neppure la polemica legata all'accaduto.