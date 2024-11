Gerry Scotti, parole pesantissime su Pier Silvio Berlusconi: "Voglio dire una cosa seria"

04 novembre 2024 a

a

a

Gerry Scotti ha fatto la storia di Mediaset. Insomma, il suo volto è legato a doppio filo alla storia della famiglia Berlusconi. E recentemente Scotti è stato costretto a smentire smentito con decisione le indiscrezioni che lo indicavano come consigliere di Pier Silvio Berlusconi, indiscrezioni che lo dipingevano come una sorta di tessitore di una strategia politica per l'ad del Biscione e figlio di Silvio Berlusconi. Voci peculiari e, non a caso, puntualmente smentite.

"Si, come no, sono il Del Debbio de noantri... Scherzi a parte, voglio dare una risposta seria: questa è una fake news totale, clamorosa, nessuno mi ha mai fatto questa richiesta”, ha tagliato corto Scotti nel corso di un'intervista concessa a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da Pecora, il programma in onda su Rai Radio1. Secondo il conduttore, la migliore cosa che possa fare per Pier Silvio Berlusconi è semplicemente "continuare a fare bene il mio lavoro", ha aggiunto.

Alla domanda su come reagirebbe se il figlio di Silvio Berlusconi gli chiedesse un’opinione su un’eventuale carriera politica, Scotti ha risposto con ironia e sincerità: "Come risposi a suo padre: non farlo". Il conduttore ha poi aggiunto che gli dispiacerebbe vedere Pier Silvio impegnato in politica, spiegando: “Non lo vorrei perdere come presidente di Mediaset", ha ammesso.

"Il mio primo Natale": Gerry Scotti non trattiene l'emozione, Toffanin senza parole

Parlando di politica e tv, hanno chiesto a Gerry Scotti in quale programma vedrebbe bene Giorgia Meloni in veste di conduttrice. La risposta? Davvero originale: “C’è posta per te, magari solo per una puntata. Ha quel piglio che le consentirebbe di tentare di risolvere certe questioni”. E invece Elly Schlein? "Visto che mi sembra un’appassionata di musica, forse un programma musicale. Direi X-Factor, come presentatrice", ha concluso sornione Gerry Scotti.