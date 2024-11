Luisa Corna rivela: "Ecco perché sono scomparsa dalla tv"

05 novembre 2024 a

a

a

Grande ritorno in tv per Luisa Corna, che sarà ospite de La Volta Buona di Caterina Balivo su Rai 1 nella puntata in onda oggi, martedì 5 novembre. Modella, attrice, conduttrice televisiva e anche cantante, da un po' la 59enne non si vedeva sul piccolo schermo, a parte qualche apparizione sporadica, come quella durante l'ultima edizione di Tale e Quale Sanremo risalente allo scorso febbraio. Tra i momenti memorabili della sua carriera c'è sicuramente l'esibizione a Sanremo 2002 insieme a Fausto Leali con il brano "Ora che ho bisogno di te".

Ma perché per lungo tempo Luisa Corna non si è vista in tv? In realtà l'abbandono del piccolo schermo non ha rappresentato un ritiro dalle scene per lei, che continua a fare la cantante e a esibirsi in tutta Italia. Tra l'altro, pare che nel corso degli ultimi anni abbia anche rifiutato di partecipare a diversi reality show che la volevano come protagonista. Il motivo di questo suo allontanamento dalla tv, comunque, lo ha spiegato lei stessa qualche tempo fa in un'intervista al Tirreno: "Ho mandato avanti le mie priorità: famiglia e musica. Amo la privacy e ho cercato di star fuori dai gossip: tutto dipende da come ti poni".