Elsa Fornero, l'ultima disastrosa profezia: "Trump? Meno lucido di Biden"

Forse quando questa mattina leggerete queste righe, le elezioni americane avranno già un vincitore (difficile, ma mai dire mai). In ogni caso, è bene ricordare quei minuti di puro terrore vissuti da Elsa Fornero a Tagadà, su La7. In collegamento con Tiziana Panella, l’ex ministra del Welfare dopo aver pianto lacrime amare per la riforma delle pensioni e per gli esodati, sembra sul punto di versarne anche per l’esito della sfida tra Kamala Harris e Donald Trump. «Chi può danneggiare di più l’Italia?».

Di fronte a questa domanda, la signora di nome Riforma sentenzia: «Io non ho dubbi sul fatto che la persona potenzialmente pericolosa, non solo per l’Italia, sia Trump. Mi sembra che l’America si stia faticosamente allontanando da un presidente che accusa di essere non più lucido. Ma Joe Biden è stato nel complesso un buon presidente - prosegue l’ex ministra -. Trump a me sembra decisamente meno lucido di Biden e potenzialmente molto pericoloso proprio per la sua instabilità. Se fossi americana non avrei dubbi su chi votare, ma sarei terrorizzata dall’idea che Trump possa diventare presidente degli Stati Uniti».

«Anche le cose che ha detto sull'Europa che ruba agli americani, questo potrebbe voler dire un ben più drastico allontanamento dell’America dall’Europa. È una tendenza in atto già da tempo perché il fulcro degli interessi americani si sta spostando verso l’Asia - sottolinea ancora la Fornero -. Io sono stata qualche anno fa in un seminario internazionale in America, ho visto che di europei eravamo in due, e l’interesse per l’Europa era lontano, sfumato. Con Trump questo avrebbe una drastica accelerazione». Non sorge il dubbio che la colpa non sia di Trump, ma di una Europa sempre più vecchia e spremuta, sotto tutti i punti di vista.