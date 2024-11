Affari Tuoi, chi piazzano a sfidare Stefano De Martino: voci esplosive

12 novembre 2024 a

Gerry Scotti contro Stefano De Martino. La Ruota della Fortuna in access contro Affari Tuoi. È questo lo scenario ipotizzato da diversi e sul quale lo stesso Gerry Scotti ha voluto fare chiarezza. Intervistato dal settimanale Chi, il conduttore di Canale 5 ha spiegato che "una cosa fatta bene può sfidare qualunque programma, ho tanti cavalli di battaglia e, se vogliamo fare una provocazione, potrei dirti che anche Chi vuol essere milionario? e The Wall possono sfidare Affari tuoi. Ma non fanno parte del mio panorama attuale". Il motivo è legato ai prossimi impegni del volto Mediaset: "Sarò a Striscia la notizia, quindi non vedo l’applicabilità", ha concluso chiaro e tondo.

Quando si parla di tv, non si può non menzionare il passaggio di Amadeus al Nove. Il suo esordio con Chissà chi è non è stato dei migliori e ora occhi puntati su La Corrida. "Ha fatto bene a cambiare rete, perché cambiare fa sempre bene - ha premesso Gerry senza però tirarsi indietro -. Io non mi copro di numeri quando vinco e neanche quando perdo, sono contento quando pareggio con onore".

Da qui i suoi dubbi: "È una strana scelta, lui è uno pronto, all’altezza delle situazioni, però non ho visto tutto questo grande evento nel ritorno della Corrida, si camuffano da eventi i ritorni di cose già viste. Ma, se salirà negli ascolti, avrà indovinato. Anch’io faccio La ruota della fortuna e cerco di farla in maniera moderna, adattandola ai tempi. La tv mondiale, che viene guardata da miliardi di persone, ha nei titoli storici i pilastri. Gli americani hanno in onda programmi da 50 anni, quindi non dobbiamo vergognarci del titolo vecchio, vergogniamoci se lo facciamo male".