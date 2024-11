Lovely Paolina, il dramma: "Sono rimasta incinta durante il Calippo Tour". Sconvolto lo studio di Rete 4

14 novembre 2024 a

Il Calippo tour è già finito per Paolina, la content creator di 22 anni e star di Onlyfans diventata famosa anche in tv, per il clamoroso servizio "dietro le quinte" imbastito dalle Iene su Italia 1 e prima ancora da Fuori dal coro, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano.

Alla sua inviata Paolina, in arte Lovely Paolina, e la sodale Ambra Bianchini, altra starlette del sito a pagamento per adulti, aveva candidamente confessato: "Giriamo l'Italia per sc***re". “A me piace divertirmi, lo ammetto non nascondo niente. Allora mi sono detta, perché non fare una cosa in più? Abbiamo fatto molte tappe con Paolina al Nord. Andiamo in ogni città, ogni paese e capoluogo e s**amo c**i”, aveva aggiunto Ambra.

La situazione, evidentemente, dev'essere sfuggita di mano. A E' sempre CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer del martedì sera sempre su Rete 4, hanno dedicato spazio al fenomeno Onlyfans, indagando anche sulle sue pieghe più oscure e drammatiche, partendo dalle pressioni psicologiche sulle divette per condividere con gli utenti abbonati "contenuti sempre più spinti" fino a vere e proprie minacce per poter continuare a spennare queste galline dalle uova d'oro.

Con ogni probabilità, però, tra qualche settimana Paolina dovrà fermarsi perché è rimasta incinta. "Mi piace il sesso, ho fatto un video por***o ed è andata bene", ha raccontato la creator. In una delle varie tappe, in cui incontravano per appuntamenti intimi degli ammiratori selezionati, c'è stato l'imprevisto: "I rapporti avuti durante il tour dovevano essere protetti. Ho avuto rapporti con un influencer e sono convinta che sia lui il padre del bambino".