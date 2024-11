Arisa, torna virale la confessione in tv: "Perché mi piace Giorgia Meloni"

Roberto Tortora 15 novembre 2024 a

a

a

La nuova edizione di “The Voice Kids” sta per tornare e al timone ci sarà lei, Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, cantante dalla voce strabiliante, vincitrice di Sanremo nel 2014. In una recente ospitata a "La Confessione” di Peter Gomez sul Nove, ha mostrato segni di grande stima per il premier, Giorgia Meloni: "Mi piace perché ha molta cazzimma. Questa cosa andrà contro di me. Una volta ho fatto un discorso dicendo che la signora Meloni mi piacesse. Tutti i miei amici mi avevano sconsigliato di farlo, affermando che sarei stata additata come fascista. Le sue non sono posizioni aperte, però secondo me lei si comporta come una mamma molto severa e spaventata. Una madre che non è solo madre di un figlio, ma ne ha 4 e allora sembra che lei faccia cose che vadano bene per tutti e 4 i figli, magari penalizzandone uno. Secondo me ci vuole tempo e da parte nostra un cambio di atteggiamento, non sempre in lotta ma in dialogo”. Per queste affermazioni, la comunità LGBTQ+ la costrinse ad rinunciare ad essere madrina di un Gay Pride.

La sua vita amorosa ha fatto, spesso, parlare di sé. Dal suo manager Andrea Di Carlo, con cui ruppe poco prima delle nozze, al suo fidanzato attuale, Walter Ricci. Così proprio Di Carlo disse su Oggi: “Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l'ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato. Dovevamo sposarci a Roma il 2 settembre. Domenica sera, dopo l'intervista, è venuta a casa mia, mi ha trovato deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, temo non abbia dimenticato del tutto il suo ex. Per me è finita, non torno indietro. Non ci sarà nessun matrimonio, mi sono ripreso l'anello”.

Arisa compie 42 anni, il video in costume diventa virale: occhio al décolleté | Guarda

Quest’estate, poi, il nuovo amore Walter Ricci, apparso in un bacio con lei su Instagram e Arisa scrisse: “Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza”. In un’intervista a Belve, infine, rivelò la sua educazione severa, “forgiata a botte” dai genitori. “Io non lo farei, però come ho detto più volte – spiega Arisa - i miei genitori si sono trovati di fronte un essere anomalo e loro erano un po' inesperti, avevano le loro problematiche. Io li ringrazio sempre perché mi hanno preparata a tutto, posso sopportare qualsiasi cosa”.

All’alba dei 42 anni Arisa è pronta a diventare anche mamma: “Penso che sarebbe meglio che affrontassi questa cosa da sola piuttosto che con un compagno. Perché ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre. Mi sono informata sul serio, ho fatto anche visite da specialisti molto bravi e poi ho pensato che non era il caso: non mi va di concentrare la mia vita sulla vita di un altro e la vita di un altro sulla mia. E vivere questo rapporto simbiotico che non ha mai una mediazione. Una mediazione, diciamo, titolata”. Non solo The Voice Kids, ma anche la colonna sonora, Canta Ancora, del lungometraggio Il ragazzo dai pantaloni rosa. Il progetto, con la regia di Margherita Ferri è stato presentato al Festival del Cinema di Roma il 24 ottobre, ed è tratto da una storia vera, quella di Teresa (interpretata da Claudia Pandolfi), mamma di Andrea Spezzacatena, che, vittima di bullismo, a pochi giorni dal suo 14esimo compleanno si è tolto la vita.