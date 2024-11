Maria Rosaria Boccia, Francesca Fagnani: "Mi ha chiamato il suo avvocato...", bomba sull'influncer

18 novembre 2024 a

No, nella nuova edizione di Belve - il programma di Francesca Fagnani al via domani, martedì 19 novembre, su Rai 2 - non ci sarà Maria Rosaria Boccia. Nessuna intervista alla donna che ha fatto capitolare Gennaro Sangiuliano, la 40enne di Pompei che ha fatto discutere per il caso che ha terremotato il ministero della Cultura. La Fagnani ha spiegato le ragioni dell'assenza in un’intervista rilasciata a Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Quando le è stato chiesto se considerasse Maria Rosaria Boccia una “belva”, ossia una potenziale intervista, Fagnani ha risposto senza esitazioni: “Sì, lo è”. Tuttavia, nonostante l’interesse iniziale, la conduttrice ha chiarito perché ha poi rinunciato a coinvolgerla nel programma: “L’ho cercata le prime ore del caso”, ha spiegato riferendosi al periodo in cui la vicenda con l’ex ministro Sangiuliano era al centro dell’attenzione, a cavallo tra agosto e settembre. “Poi non mi è piaciuta l’evoluzione del personaggio”.

Secondo la conduttrice la cui cifra stilistica sono le domande taglienti, non avrebbe avuto senso un’intervista con una persona poco incline a rivelare dettagli o ad approfondire temi: “Andare in onda per non dire nulla è una cosa che di certo non mi conquista. Se per ogni cosa la risposta deve essere ‘di questo non posso parlare’, allora è inutile invitarla”.

Ma non solo. Francesca Fagnani in radio ha anche rivelato di aver ricevuto una telefonata che le ha fatto trarre delle conclusioni sul caso. “La scorsa settimana mi ha chiamata un suo avvocato per chiedermi se ero ancora interessata”. La sua risposta è stata secca: “No. Io amo le persone che vengono e parlano. Siccome mi sembra che la tendenza sia un’altra, cosa ci diciamo per quaranta minuti?”. No, a Belve per Maria Rosaria Boccia non c'è spazio.