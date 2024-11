Belve, il dramma di Mara Venier: "Violenza fisica e psicologica. E non sapevo reagire"

19 novembre 2024 a

Ritorno col botto per Belve. Il programma di Rai 2 avrà come prima ospite Mara Venier. La conduttrice, stando alle anticipazioni, ha raccontato a Francesca Fagnani i suoi periodi più bui. "Ho sofferto molto di depressione, è inutile che ci giriamo attorno - ha ammesso visibilmente emozionata -. Pensavo fosse una malinconia dovuta a tante cose capitatemi nell'adolescenza. Poi ho cominciato a capire che non era più malinconia. Avevo 20 anni la prima volta che ho percepito uno stato d'animo che non mi avrebbe portato a niente, o perlomeno ti portava solo a un pensiero che è bene non dire".

E ancora: "Adesso, a 74 anni, non nascondo più niente: se sei fragile, sei fragile. Questo è un momento mio di grande fragilità". Un momento che sarebbe legato al recente incidente all'occhio. "Guardavo la foto e dico ‘Povera’! - ha commentato uno scatto mandato in onda da Fagnani -. Povera perché era un periodo terribile. Sono accadute delle cose nella mia vita alle quali non ho saputo reagire e per cui mi hanno potuto fare del male, del male vero".

La domanda sorge spontanea: "Si riferisce a un amore violento?". "A una violenza che mi è stata fatta, una violenza fisica e psicologica che è durata molti anni e che io ho subito, perché ero incapace di reagire", sono state le sue parole. Un episodio che Venier non riesce a dimenticare: "No, perché poi vedo una foto e dico ‘povera!".