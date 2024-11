Roma, inediti percorsi musicali dal Novecento a oggi

19 novembre 2024 a

Dimenticate la musica “tzun-tzun”, gli “Xfactor” e compagnia cantante, qui si parla di tre giorni all’insegna della musica. Quella alta, che carezza l’anima e il cuore di chi l’ascolta. Il progetto “inArmonico - Percorsi musicali dal Novecento” porta in dote al pubblico compositori dedicati alla ricerca contemporanea a partire da venerdi 29 novembre, per proseguire il giorno successivo e chiudere il sipario domenica primo dicembre. Con inizio sempre alle 18, la triade di eventi è fissata al Museo nazionale degli strumenti musicali di Roma (Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A), è organizzata dall’associazione musicale “Orphée ETS” e gode del patrocinio dell’Assessorato alla cultura del Comune di Roma, del Forum Austriaco di cultura di Roma e dell’Accademia di Romania.



Si comincia venerdi 29 novembre con “Horaţiu Rădulescu nei labirinti della musica spettrale”. Con l’introduzione di Francesco Cuoghi, la serata vedrà in scena la violoncellista Catherine Marie Tunnell, e la presentazione del cd “Radulescu: The Complete Solo Cello Works”. Si prosegue sabato 30 col Live electronics di Karlheinz Essl e Gabriel Maldonado. L’introduzione della serata è affidata a Karlheinz Essl, le sinfonie saranno realizzate dal soprano Keiko Morikawa, e con lei da Antonietta Loffredo (toy piano), Gabriel Maldonado (live electronics), Karlheinz Essl (live electronics) e musiche degli stessi.

Ultimo appuntamento, ma non per ordine di importanza, quello di domenica 1 dicembre: “Mandolino, arpa e chitarra da Petrassi a Romitelli”. L’introduzione della serata è affidata a P.Alessandro Polito, a suonare le Musiche di Goffredo Petrassi, P.Alessandro Polito, Fausto Romitelli; in scena Sonia Maurer (mandolino), Nazarena Recchia (arpa) e Francesco Cuoghi (chitarra). Prenotazioni al numero 06/7014796.