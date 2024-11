Alessandro Basciano arrestato, orrore contro Sophie Codegoni: "Torna con me o ti ammazzo come un cane"

22 novembre 2024 a

Un amore televisivo e social diventato un incubo, reale e quotidiano. Alessandro Basciano è finito in custodia cautelare in carcere con l'accusa di stalking nei confronti della ex compagna Sophie Codegoni., anche lei volto noto sia su Instagram sia in televisione. La coppia si era conosciuta al Grande Fratello Vip nel 2021 e i due giovani hanno avuto una bambina di poco più di un anno. La richiesta di arresto, firmata dalla procura di Milano, per atti persecutori è stata autorizzata dalla gip Anna Magelli.

Sul conto di Basciano minacce esplicite alla Codegoni, "Se non torni con me ti ammazzo come un cane e devi aver paura di tornare a casa", appostamenti nei luoghi da lei frequentati e altri episodi di violenza. L'ultimo il 14 novembre, quando dopo aver sorpreso la ex a cena con un amico avrebbe picchiato il ragazzo e distrutto la sua auto. Il 35nne adesso si trova nel carcere milanese di San Vittore. Nel settembre del 2022, Basciano aveva fatto scalpore chiedendo la mano in pubblico alla Codegoni con un gesto eclatante sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Secondo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Basciano, la Codegoni "si è trovata a vivere in un costante stato di ansia e nella perdurante paura di essere continuamente controllata" dall'ex compagno, accusato di atti persecutori commessi dal luglio 2023 fino allo scorso 14 novembre, appunto. La ragazza di 23 anni ai Carabinieri ha riferito che il comportamento di Basciano "l'ha costretta a cambiare le proprie abitudini di vita", dal momento che "ha iniziato a non uscire più da sola, se non le volte" in cui sapeva dai social di Basciano fosse "via per lavoro".

Per le numerose conoscenze di Basciano nel mondo dei ristoranti e dei locali, la ragazza "ha iniziato ad evitare di cenare o intrattenersi con persone di sesso maschile eterosessuali, ha altresi iniziato a chiedere di essere riaccompagnata a casa da qualcuno o a comunicare il momento in cui rincasa a qualche amica/o". Nella denuncia al centro del fascicolo assegnato al pm Alessia Menegazzo, coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella, Codegoni "ha specificato di avere paura di frequentare uomini per un'eventuale relazione amorosa, poiché bloccata dal punto di vista relazionale e affettivo. Ha aggiunto di avere avuto un calo ponderale di peso in quanto non riesce a effettuare pasti regolari ogni qualvolta venga contattata da Basciano, la cui condotta le ha, infine, arrecato danni anche a livello lavorativo, in quanto si trova costretta ad astenersi dal pubblicare foto di ciò che fa in tempo reale, temendo che l'indagato possa raggiungerla, creandole situazioni di grande imbarazzo".