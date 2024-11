Jovanotti, "femore sbriciolato": incidente choc in bici, un racconto sconvolgente

24 novembre 2024 a

a

a

"Il femore non si era rotto; si era sbriciolato. In particolare il trocantere, ovvero la parte curva dell'osso": Jovanotti ricorda un momento difficile vissuto l'anno scorso. Era luglio 2023 e lui era in bici a Santo Domingo. "Andavo in bicicletta su una strada asfaltata da due giorni, c’era un dosso non segnalato, ho fatto un volo sbagliato - ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera -. Ho visto il piede al contrario, la clavicola fuori. Ambulanza. Ospedale più vicino. Poi ospedale più attrezzato". Il cantante, poi, ha aggiunto: "Mi hanno operato alla bell’e meglio. Ma non potevo tornare in Italia: nessuna compagnia aerea mi voleva imbarcare, il rischio di embolia o di trombosi era troppo alto. Così sono rimasto a Santo Domingo un mese".

A quel punto il ritorno in Italia e la nuova operazione: "Mi facevano lastre, risonanze, e vedevo facce preoccupate. Avevo una gamba quattro centimetri più corta dell’altra. Bisognava ricostruire l’osso, ma prima dovevo aspettare sei mesi: al trocantere sono attaccati i tendini e i muscoli, ed era tutto vivo. Mi hanno operato da sveglio. Otto ore di anestesia totale erano troppe. Sentivo le martellate; ma era come se le dessero a un altro". Al momento Jovanotti è ancora alle prese con la fisioterapia: "La faccio per bene e non mi pesa. Sveglia alle sei, prima sessione di un’ora e mezza. Leggo, scrivo, suono, mangio, guardo il lago Trasimeno che luccica laggiù sotto il sole. Poi la seconda sessione. Per marzo sarò in forma".

"Linus e la serie sugli 883? Quante bugie. E Amadeus...": Claudio Cecchetto ad alzo zero

Infine, il ricordo del fratello che non c'è più a causa di un tragico incidente: "E' morto a 46 anni, caduto con l’aereo che stava collaudando per conto di un amico. È stato lui a iniziarmi alla musica, ai cantautori. Io lo rivedo tutti i giorni. Mi sto dimenticando le sue mani, la sua voce, perché certe cose bisogna lasciarle andare; ma noi due siamo sempre insieme. Come diceva il babbo, a Umberto partiva un treno al giorno: il clarinetto, la chitarra, le donne... Era un cristiano vero, andava a messa ogni domenica, girava con la Bibbia in macchina, tutta sottolineata. Ora quella Bibbia ce l’ho io".