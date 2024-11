Naike Rivelli, la confessione: "Sono bisessuale, ecco di chi sono innamorata oggi"

25 novembre 2024 a

"C’è stato un momento a 12 anni in cui ero confusa": Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ha parlato della sua bisessualità ai microfoni di One More Time, il podcast di Luca Casadei. "Ero molto innamorata dei miei personaggi femmine - ha confessato - da Biancaneve alle mie amiche e non capivo questo. Quando mi sono innamorata del mio primo fidanzatino, ci siamo baciati e non mi è piaciuto. Poi mi sono innamorata del papà di mio figlio con cui sono stata per 13 anni".

Parlando di eventuali rapporti con altre donne, ha rivelato: "Ho avuto esperienze sessuali solo con una donna: ho avuto una fidanzata, c’è stato molto sentimento. Essere bisessuali non vuol dire avere miliardi di compagni dell’altro sesso, vuol dire che magari nella tua vita accade che ti innamori dell’altro sesso anche una volta sola. È importante dirlo. Ho avuto una compagna, una donna, che ho amato molto, poi ci siamo separate e siamo rimaste molto amiche. Oggi sono molto innamorata di un uomo, non mi manca niente".

La Rivelli si è aperta, poi, sulla dipendenza dalla cocaina: "Io penso che la cocaina sia una delle droghe più infime del mondo. Ingrigisce la gente, la fa diventare nera. Ti va tutto male, almeno quella è stata la mia esperienza. Io sono stata molto fortunata perché ho visto situazioni molto peggiori della mia. Ho avuto la mia famiglia accanto e la terapia in cui credo molto. Mi ha aiutata a capire che ero una persona autodistruttiva perché non mi volevo bene. Noi ci etichettiamo: 'io sono bulimica, io sono anoressica, io sono una cocainomane' ma per tanti di noi spesso è: 'io non mi voglio bene' e se non mi voglio bene con la cocaina, magari non mi voglio bene con l’alcol, in un modo o in un altro".