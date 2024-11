Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo: "La mia cucina?", il dettaglio sul tavolo che spiega tutto

26 novembre 2024 a

Non solo amata agente immobiliare di Casa a Prima Vista su RealTime, Ida Di Filippo è anche una brava cuoca che si diverte a condividere le ricette con i suoi follower sui social. In diversi video pubblicati su Instagram e TikTok, nel mostrare i suoi segreti ai fornelli, la Di Filippo ha anche lasciato intravedere la sua zona giorno, che unisce proprio la cucina e il soggiorno in un ambiente open space. La cucina, in particolare, si trova in un angolo ed è ben illuminata sia dalla luce naturale di una finestra che dai faretti.

Al centro della stanza c'è un tavolo da pranzo allungabile, dunque perfetto per chi ama ospitare amici per pranzi e cene in compagnia. Un dettaglio che dice molto della personalità solare e amichevole di Ida. Il soggiorno invece, come si nota in un video condiviso dalla Di Filippo proprio per mostrare il suo appartamento a Milano, è dominato da un divano a L in tonalità grigio tortora, abbinato a una lampada, ideale per chi ama leggere in tranquillità. L’arredamento, dunque, crea un’atmosfera rilassata, senza rinunciare allo stile. Col suo filmato, l'agente non si limita a mostrare il suo appartamento, ma offre anche consigli ai suoi followers su come organizzare al meglio gli spazi, a seconda delle esigenze di ognuno, rendendoli funzionali per la vita di tutti i giorni.

Semplice e funzionale, infine, la camera da letto di Ida: oltre al letto matrimoniale, ci sono due comodini bassi bianchi, un armadio a tre ante e una cassettiera dello stesso colore. Sopra quest’ultima, una piccola televisione. Nel video, Ida sottolinea l’importanza di avere sempre una scrivania in camera, fondamentale soprattutto per chi lavora da remoto.