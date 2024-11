Casa a prima vista, lo riconoscete? Clamorosa sorpresa: chi è la "voce" del programma

27 novembre 2024 a

Di Casa a prima vista, lo show immobiliare di Real Time autentica sorpresa della stagione 2024 in quanto a share e ascolti, si sa ormai tutto. O quasi. Sicuramente sono diventate delle autentiche star, in tv e soprattutto sui social, i sei protagonisti: gli agenti immobiliari che per ogni puntata, fino allo scorso novembre, si sono sfidati per accontentare richieste, gusti e capricci dei concorrenti in cerca di un appartamento.

A Roma (dove se la giocano Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu) come a Milano (dove sono "operativi" Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D'Amico).

Forse però pochi sanno, a parte i tele-maniaci, che la gang di Casa a prima vista non è composta da 6 elementi, ma da 7. Un po' come il quinto Pooh, insomma, tra le colonne del programma c'è anche la voce narrante, che introduce i concorrenti e "lega" le varie parti dello show, concedendosi anche qualche commento talvolta cattivello.

E qui arriva la sorpresa: la voce narrante infatti è di Andrea Pellizzari, volto notissimo della tv essendo stato uno dei conduttori storici de Le Iene. Pellizzari agisce da "mina vagante" e sue, per esempio, sono le canzoni scelte per sottolineare questo o quel momento, sempre con buon gusto e ironia. D'altronde, oltre che alla tv, Pellizzari è legato ancora di più alla radio essendo uno stimatissimo dj.

"Fiero di fare parte di questa insolita squadra", ha scritto non a caso sui social dove parla soprattutto di esperienze professionali, mantenendo il più stretto riserbo sulla sua vita privata. I fan, a questo punto, sperano in una incursione degli agenti di Casa a prima vista per svelare anche la sua dimora.