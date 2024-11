Claudia Gerini, "con chi sono fidanzata. La Meloni...": le parole che fanno impazzire la sinistra

28 novembre 2024 a

Come fare impazzire la sinistra in poche, semplici mosse. In cattedra: Claudia Gerini, l'attrice 52enne romana ex musa di Gianni Boncompagni diventata famosissima a metà anni Novanta come partner "coatta" di Carlo Verdone nel cult Viaggi di nozze.

Intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a Un giorno da pecora, su Radio 1 Rai, la Gerini svela dettagli interessanti della sua vita privata e sentimentale, senza negare delle puntatine nella politica nazionale. E chissà come la prenderà il mondo del cinema, da sempre "rosso" per definizione.

"Sono fidanzata da più di un anno con un parente di Gennaro Sangiuliano, un cugino dell’ex ministro. Io sto molto bene, è un momento di allegria e serenità". Parole che cadono poche ore dopo le "proibite" confessioni di Italo Bocchino, che al Corriere della Sera ha rivelato di aver avuto una storia con due donne del Pd. Addirittura.

Un anno fa, le ricordano i conduttori, la Gerini aveva fatto la sua pagella ai leader politici e ai partiti. Nel 2024 la premier Giorgia Meloni si era meritata un 8, la segretaria del Pd Elly Schlein un 6 e il governo di centrodestra un 6 e mezzo. E oggi?

"La cosa è un po’ complicata da riassumere in numeri - analizza la Gerini -. Apprezzo il percorso politico di Meloni, è una donna preparata e ha molti meriti. Non mi piace però chi la circonda, dovrebbe migliorare alcuni elementi". Dall'altro lato, la Schlein "ha fatto il suo. Sono due donne che portano avanti la loro visione e credono in quello che fanno". Pochi scossoni, dunque, nei voti: "A Meloni restiamo con un 8, la Schlein sale a 7 e il governo scende a 6".