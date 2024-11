Casa a prima vista, ecco il bagno di Ida Di Filippo: "L'opposto di quello che dice in tv"

29 novembre 2024 a

Come sono le case dei "maghi delle case"? La domanda è lecita, visto il clamoroso successo in tv di Casa a prima vista. Lo show immobiliare di Real Time è stata la sorpresa dell'ultima stagione del piccolo schermo visti gli ascolti e lo share nella fascia dell'access prime time (una delle più importanti e più complicate dei palinsesti, vista la concorrenza). Anche per questo ha lanciato nello stardome i suoi sei protagonisti, gli agenti immobiliari equamente divisi tra Milano (Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D'Amico) e Roma (Corrado Sassu, Blasco Pulieri e Nadia Mayer).

Sui social, tutti loro hanno compreso l'importanza del rapporto di fiducia con follower e telespettatori, coltivandolo con post mirati: consigli per l'arredamento e la distribuzione degli spazi, dritte prima dell'acquisto di un immobile, confidenze di esperienze personali.

La Di Filippo, per esempio, un cuore del Sud trapianto a Milano, risulta essere una delle più apprezzate e amate per la sua verve e la sua "veracità". Qualche tempo fa, su Instagram, ha aperto la porta di casa sua conducendo gli utenti in un vero e proprio "tour" per tutti gli ambienti e le stanze, sottolineando l'importanza di alcuni dettagli.

Ha stupito tutti mostrando il suo bagno: a differenza di quelli "walk in" (a livello del pavimento, senza piatto doccia) che propone sempre ai clienti in tv, il suo angolo doccia è decisamente più tradizionale e forse funzionale. Confermata invece la scelta di bagni illuminati da luce naturale: come tutti i telespettatori di Casa a prima vista sanno, infatti, un bagno cieco è da considerare un "malus" in fase di valutazione dell'acquisto.

Non convince tutti invece l'ingresso, uno stretto corridoio arredato sì con gusto ma poco "scenografico". Una colonna portante divide l'ingresso dalla sala da pranzo/soggiorno, e tra i commenti c'è chi suggerisce di aggiungere un po' di fantasia, magari con una mensola su tre lati per spezzare la "monotonia" dell'elemento architettonico. Apprezzato invece il parquet praticamente in tutta la casa, così come la camera da letto: semplice, "basic" ma intima e rilassante.