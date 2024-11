In sauna, nudo integrale a 50 anni: la riconoscete?

Roberto Tortor 29 novembre 2024 a

Un “Mel B” così non si era mai visto. Quello, cioè, di Melanie Brown, attrice e cantante britannica, ex-componente del leggendario gruppo pop delle Spice Girls che, tra la metà degli anni Novanta e i Duemila, hanno avuto un successo planetario.

Ora, alle soglia dei 50 anni, la vediamo su Instagram spogliarsi su Instagram con un nudo integrale, di spalle, nella cabina della sauna a infrarossi. L’intento, hot, è spiegare ai fan come prendersi cura di sé. L’ex-Spice scrive, corredando una serie di foto tra saune e bagni nel ghiaccio: “Ok ragazzi, vi farò vedere come utilizzo il tempo per me, le cose che faccio per la cura di me stessa, perché è così importante per me...".

Sono sette foto in tutto, in cui Mel B spiega i passaggi della sua routine di bellezza nel dettaglio e già nella prima foto appare completamente nuda di schiena: “Foto 1 - Sto iniziando con l'assorbimento degli infrarossi per 20 minuti. Foto 2 - Tutti gli straordinari vantaggi degli infrarossi". Quest’ultimo sfrutta la luce infrarossa che aiuta a migliorare il sonno, a perdere peso, ad alleviare dolori muscolari e a disintossicarsi. Quindi Melanie prosegue: “Foto 3 - Iniziamo a riscaldare il corpo con lo stretching nella sauna a infrarossi per 15 minuti. Foto 4 - Riscaldiamo maggiormente il corpo con la meditazione nella sauna calda per 15 minuti. Foto 5 - Il caldo è finito, è ora di camminare sul ghiaccio. Foto 6 - E' l'ora del ghiaccio. 3 minuti concentrandomi sul mio respiro. Foto 7 - Riscaldiamo il corpo in modo naturale camminando - sotto la pioggia. Quindi ripetere ancora 1 volta".

Un programma serrato per rilassarsi e, forse, non pensare alle diatribe con la sua ex-collega Geri Halliwell che, pochi mesi fa, ha dichiarato di non sopportare l’idea di condividere ancora il palco con Mel B. Così, la reunion delle Spice Girls è saltata e ciao ciao al compenso di 1 milione di sterline ciascuna. Secondo The Sun, Geri, Mel, Mel C, Victoria Beckham ed Emma Bunton sarebbero state contattate inoltre per una serie drammatica che prevedeva un compenso a sette cifre. Gli addetti ai lavori hanno affermato, tuttavia, che i colloqui stavano andando bene finché Geri non ha deciso di ritirarsi. Motivo di tensione, secondo la Halliwell, è la mancanza di sensibilità dell’amica in un momento difficile in cui si è allontanata dal marito Christian Horner, team manager Red Bull in Formula 1, accusato (e poi prosciolto dall’azienda) di molestie sessuali da una dipendente della Scuderia. La riccia del gruppo avrebbe “canzonato” l’amica augurandole “buon 75imo compleanno” su Instagram e pubblicando una serie di scatti poco lusinghieri del loro periodo di massimo splendore, con un apparente riferimento alle sue precedenti battute, secondo cui Geri aveva mentito sulla sua età in passato.