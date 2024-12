Domenica In, Andrea Bocelli imbarazza Mara Venier: "Io e mia moglie a inizio giornata..."

01 dicembre 2024 a

a

a

Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti a un passo dalla separazione. A raccontarlo è stato lo stesso tenore, ospite di Mara Venier a Domenica In. La coppia ha raccontato alcuni retroscena della loro storia d'amore tra alti e bassi e anche qualche litigio che li ha portati quasi alla separazione. "Lei stava sempre lì a usare il telefono. Sottraeva tempo a me. Quando ci siamo incontrati, il suo tempo era tutto dedicato a me - ha spiegato l'artista -. Tutti questi strumenti tecnologici sono fantastici, però bisogna adoperarli nel modo corretto, non improprio. Lei non delega nulla, dovrebbe farlo perché non ti gusti più le vere cose belle della vita. Le emozioni più belle sono quelle di tutti i giorni, un pranzo con gli amici, un cibo che arriva sulla tua tavola dalla tua terra".

Ecco allora la sua routine. Una routine che inizia con la moglie: "Inizia con lei - ha detto chiaro e tondo alla conduttrice di Rai 1 - ma non lo posso dire come. Non amo fare cose straordinarie nella vita, mi piace la quotidianità. Si fa colazione insieme, parlare è importante. Si discute, si apre una dialettica che è costruttiva, poi si pranza insieme, si fa un giro. Lei è abituata a fare 20 km a piedi, non lo può pretendere da un povero disgraziato come me".

"Da ambo le parti". Madonia e Ballando, il dietro e le quinte pesantissimo della Bruganelli

"Lavoriamo sempre per il futuro e non ci rendiamo conto del tempo che passa e del presente - ha confermato Veronica -. Lui si sveglia tardissimo e io mi sveglio presto. Io non sono gelosa, altrimenti avrei proprio sbagliato partner. Sul palco con tutti i baci e gli abbracci, sarebbe la fine. Essere gelosi fa male a tutti, ma lui all’inizio era parecchio birichino, parecchio! Gli controllavo il telefono perché all’inizio c’erano fan che esprimevano in maniera molto emozionata".