Affari tuoi, "in studio c'è il sosia di De Martino": cosa spunta dopo i titoli di coda

06 dicembre 2024 a

a

a

Ieri, giovedì 6 dicembre, è andata in onda una delle puntate più divertenti di Affari tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Nel corso della trasmissione ha giocato Alessia, professoressa di francese e rappresentante della Regione Emilia Romagna. La ragazza, grazie alla sua strepitosa bellezza e sensualità, ha conquistato il cuore dei telespettatori e anche quello del conduttore. Ma non è stato l'unico elemento degno di nota.

Stefano De Martino è parso su di giri. Alcuni sospettano che sia rimasto stregato dalle curve di Alessia. "Guardami come Stefano guarda la professoressa di francese", ha commentato Edoardo su X. Altri invece ritengono che il suo umore cambi a seconda dei concorrenti. Molto semplicemente, con alcuni si diverte di più; con altri, invece, si annoia.

"Non abbassa mai lo sguardo". De Martino stregato da Alessia? I social lo inchiodano | Guarda

Come detto, un altro dettaglio ha catturato l'attenzione dei telespettatori. Il pacchista dell'Emilia Romagna, tal Alec. Oltre a essere un bellissimo ragazzo, è identico allo stesso Stefano De Martino. "Stefano ha deciso di non presentare più - ha commentato un utente su X -, ma di partecipare come concorrente". "Gemelli separati alla nascita", il messaggio di Francesca. In effetti i due si assomigliano tantissimo: entrambi bei ragazzi, stesso taglio di capelli e identico sorriso.