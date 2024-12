Dominique Brown, la morte atroce della influencer Disney

09 dicembre 2024 a

a

a

Una morte assurda e atroce, quella di Dominique Brown, che lascia sgomenti migliaia e migliaia di fan.

La ragazza americana, 34 anni appena, era molto nota infatti sui social: era una influencer legata al mondo Disney e proprio durante un evento a cui stava presenziando nel centro di Los Angeles si è sentita male. Una crisi che si è rivelata poi fatale: Dominique è deceduta lo scorso 5 dicembre, inutile la corsa in ospedale.

Eva Evans, morte improvvisa a 29 anni. L'attrice e influencer "stava bene"

La Brown aveva fatto fortuna co-fondando "Black Girl Disney" nel 2018 con l'amica Mia Von, una pagina che aveva anche una spiccata connotazione sociale e razziale. Le due infatti volevano sottolineare la mancanza di donne nere tra i content creator che si ispirano al mondo della Disney.

Giulia morta trafitta dal pesce spada, "cos'è successo davvero": un'ipotesi sconcertante tra le onde

Come riportano i media americani, secondo un utente di X che afferma di essere la migliore amica della madre da 10 anni la ragazza soffriva di una grave allergia alle arachidi e nonostante le fosse stato garantito che al pranzo di lavoro, organizzato da BoxLunch, nessun cibo ne conteneva si è sentita subito male subito dopo. Dominque ha chiesto di essere portata subito in ospedale, ma le sue condizioni si sono rivelate disperate e per lei non c'è stato nulla da fare. Ora sulla causa della sua morte è stata aperta una indagine.