Affari Tuoi, critiche a Stefano De Martino: cosa è accaduto durante la messa in onda

Non era mai successo prima d'ora che Stefano De Martino venisse criticato. È accaduto alla fine della puntata di Affari Tuoi, quella in onda domenica 9 dicembre. Il motivo? Una partita troppo "piatta". Roberta del Piemonte è stata protagonista di una puntata sfortunata, ma si è comunque portata a casa 12.500 euro accettando l’offerta del dottore. Nel pacco ne aveva invece 30mila.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che dal web sono arrivate numerose critiche al conduttore di Rai 1. In particolare, a finire sotto accusa, è stata la partita giudicata come estremamente piatta, forse anche a causa dell’emotività della concorrente. In sostanza il pubblico ha puntato il dito contro la mancanza di colpi di scena. Un'accusa del tutto nuova per De Martino, che fino a ora ha ricevuto solo elogi. E complice la sua grande simpatia.

Lo stesso Dottore, Pasquale Romano, giorni fa descriveva così il presentatore: "Ho capito subito che aveva le caratteristiche giuste per Affari tuoi. Ha grandi potenzialità, capacità di ascolto e si diverte a giocare. Condurlo non è così facile perché serve una certa attitudine teatrale nei momenti di vuoto, può succedere che dopo tre pacchi la tensione cali e bisogna saper riempire la scena. Tra noi c’è una bella sintonia perché parliamo lo stesso linguaggio essendo entrambi vesuviani. Siamo esplosivi".