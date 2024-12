Casa a Prima Vista, Corrado Sassu si sfoga: "Questo messaggio è per i giornalisti"

13 dicembre 2024 a

Casa a Prima Vista è forse la più interessante scoperta televisiva di quest'anno che sta giungendo al termine. Il programma in onda su Real Time ha convinto milioni di telespettatori italiani a rimanere incollati ai televisori per osservare le case da sogno. E perché: sperare un giorno di poter acquistare un immobile che faccia al caso loro. Ma soprattutto, lo show ha dato tantissima visibilità alle vere star del programma: gli agenti immobiliari.

I volti di Casa a Prima Vista si dividono tra chi copre l'area milanese e chi, invece, quella romana. Al Nord troviamo "Biscottino" Gianluca Torre insieme a Ida Di Filippo e Marianna D'Amico. Nella Capitale, invece, ci sono Nadia Mayer, Blasco Pulieri e Corrado Sassu. Quest'ultimo è uno dei più attivi sui social. Grazie al suo attivismo in rete, Sassu riesce a comunicare concetti "immobiliari" a tutti i suoi followers. Ma ne approfitta anche per lasciarsi andare a dei piccoli sfoghi personali.

L'ultimo in ordino cronologico è rivolto ai media e ai giornalisti. Con una storia su Instagram, Corrado Sassu ha "sgridato" gli addetti del settore perché in più occasioni hanno sbagliato la sua data di nascita. "Questa storia è per tutti i giornali, i giornalisti e le testate - ha dichiarato Sassu -. Quando mi menzionate negli articoli, a me fa molto piacere. Mi fa molto piacere rilasciare anche interviste, ma io non ho 34 anni. Io sono del 23 agosto 1991, quindi - ha concluso - ne ho 33. Ao: che me invecchiate???".