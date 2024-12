A "Che magnifica impresa" la storia della pasta: eccellenza italiana, martedì la terza puntata

16 dicembre 2024 a

Produrre, mangiare e cucinare pasta è uno dei tratti più identificativi dell'essere italiani, ma nei decenni la pasta è diventata anche uno dei prodotti più esportati della nostra industria. La sua importanza per l'economia del Paese non è seconda alla sua riconoscibilità e la grandezza di questo cibo deriva proprio dalla sua lunghissima storia. A ''Che magnifica impresa'', con Mario Sechi, in onda martedì 17 dicembre ore 21.10 in prima visione su Rai Storia, si seguirà il ''viaggio'' della pasta dal Medioevo a oggi, ma anche dell'attuale produzione industriale e del suo indotto. Infine, non mancherà un tocco di leggerezza tutta napoletana grazie agli aneddoti di un'amante della pasta del tutto speciale, Maurisa Laurito Ospiti di Mario Sechi anche Margherita Mastromauro e Massimo Montanari.